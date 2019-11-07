地產專題：街舖蝕讓潮灣仔慘輸6成　代理料僅屬開始

示威衝突升級，重創本港零售舖位市場。自今年六月份起，全港各區合共錄得至少11宗街舖蝕讓買賣，超過一半帳面損失逾10%。當中以灣仔區最重災，佔有4宗，區內駱克道早前更有地舖勁蝕近六成轉手。市場人士指，短時間內錄得多宗街舖大幅虧蝕，相信是歷來未見，且情況勢續惡化。

灣仔屬本港核心商業區之一，區內食肆林立，亦有林林總總的各式商店，但過去五個月，該區成為暴力衝突的主要地方之一，直接拖累商戶生意出現近年罕見的慘淡情況。部分投資者在多年前高峰期買入的商舖，價值亦大插水。

據土地註冊處數據顯示，該區早於七月份已開始出現蝕售個案，區內主要街道駱克道一個面積約200方呎的舖位，以損手價推出放售，終以980萬元沽出，較八年前購入價約1,330萬元，帳面大幅跌價約26%或約350萬元。

隨後在八月份，上述個案毗連的地舖，面積約95方呎，以398萬元易手，較2012年購入價910萬元，帳面大幅蝕約512萬元或逾56%，成為近年來蝕得最甘的街舖買賣個案。該舖現由小型地產公司以每月約8,500元承租，租約期至2021年初。

至於在九月至十月份，該區再錄得兩宗舖位蝕讓成交。灣仔道單號地舖，面積約124方呎，以約1,750萬元沽出，較2013年購入價約2,020萬元跌價約13.4%。而同區霎西街一個面積約400方呎的單號地舖，則以約1,300萬元易手，較2012年買入價約1,830萬元，低約29.7%或約530萬元。

而近月多次成為衝突重災的油尖旺區，於九月份單月連錄3宗街舖虧損個案，蝕幅全都在一成以下。當中旺角太子界限街雙號一個地舖，面積約1,100方呎，九月份以1,800萬元易手，較購入價回落8.6%。

而油麻地彌敦道雙號地舖，面積約500方呎，以1,520萬元沽出，帳面蝕讓7.8%。尖沙咀柯士甸道單號地舖則以3,100萬元成交，較購入價低5.5%。

其他非核心區更加難逃同一命運。鄰近深水埗楓樹街遊樂場的鴨寮街單號地舖，面積約200方呎，十月份以510萬元售出，較2012年成交價820萬元，大跌37.8%或310萬元。此外，筲箕灣工廠街雙號地舖同樣以510萬元易手，較2013年買入價930萬元，勁蝕420萬元或45%。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，近月市場上連環出現街舖蝕讓，主要是因為該批舖位業主於零售高峰期入市，惟現時消費市道極為疲弱，舖位價值隨之而回落。而且部分業主可能因資金緊拙而需要應急錢，故劈價出售持有的舖位，並止蝕離場。

他又估計，若投資者於2012年至2013年旺市時買入舖位，現時普遍都要蝕10至15%。

對於未來舖位前景，他認為，現時市場只是「剛剛開始轉差，未到最差」，預計未來訪港旅客數目進一步下跌，加上失業率有機會上升，令市民不願消費，預料舖市將進一步轉差。而租金走勢亦會一浪接一浪下跌，若舖租下挫三成，舖位價值也將會回落兩成。

事實上，近月各行業的生意也受到重大打擊，不少商戶結業離場。據該行報告，截至九月份，四大核心區合共有481間吉舖，但由於利淡因素充斥市場，零售商擴充審慎，預計上述地區明年吉舖數目或超過600間，勢挑戰有統計以來的新高紀錄。

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