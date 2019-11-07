【即市分析】物管股繼續尋頂 呢隻愈升愈有…
2019年11月07日 09:00
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近期中美貿易戰消息刺激股市氣氛，投資者都更加進取。早前物管股強勢，但一線股份累升唔少，估值較高，故見資金近期轉戰二線物管股。其中，佳兆業美好(02168)周三(6日)股價創新高，走勢靚仔，值得跟進。
先睇業績，集團上半年收入按年升35.4%至5.58億元人民幣；純利按年升2.89倍至9,066萬元人民幣，表現唔錯。
走勢上，該股股價自8月起拾級而上，本周上升動力轉強，現價企穩多條主要平均線，9日RSI為81，MACD牛叉持續擴闊，走勢利好。建議短線回吐在18.8元上車，博試叩20元大關，一旦以大成交成功突破，目標可上移至目標價22元，跌穿17元止蝕。
東方產經專欄作者 古勝
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