A股快報：三大指數偏軟　船舶製造股受壓

傳中美首階段貿易協議簽約儀式延至12月舉行；內地股市偏軟，滬綜指低開不足1點或0.01%，報2,978點；深成指低開11點或0.11%，至9,849點；創業板指數低開4點或0.26%，報1,698點。

板塊方面，船舶製造股跌0.7%，地產、鋼鐵及飛機製造股跌0.1%，金融股偏軟；而生物製藥股穩升，水泥及釀酒股同升0.2%。

長城動漫低開5%。公司及相關個人涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司及總經理、董事會秘書和實際控制人趙銳勇進行調查。

科創板容百科技低開14%至26.5元人民幣(下同)，跌破發行價26.62元。

格力電器則升0.3%。公司近日注資1億元成立電子商務公司，董事長由董明珠出任。

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