【專家點評】澳元為商品貨幣中最吸引之選

中美貿易關係持續緩和，人民幣相當興奮。美元兌人民幣一度跌穿7算，是三個月以來首見。市場對中美簽署首階段協議繼續感到樂觀。我們認為，美元兌人民幣短期6.98至6.99範圍有支持，其後將會向6.88進發。

中美貿易向好方面發展，市場充滿樂觀氣氛，風險胃納提升，對商品貨幣亦有利，當中我們認為澳元會跑贏其他商品貨幣。

首先若果美國撤銷部分中國貨關稅，將限制澳元下行空間，而經濟層面上，從環球PMI開始改善，澳洲貿易帳好轉，可見經濟或正築底反彈。貨幣政策上，澳洲儲備銀行11月議息會議後，一如預期維持利率不變。我們維持預計明年2月澳洲或會再減息25點子，但相信會是最後一次，並會推出寬量政策配合，以協助貨幣政策有效傳導，都利好支持澳元。

技術走勢上，澳元兌美元已形成雙底，並向0.7115目標進發。不過，短線於0.6938至0.6955水平有明顯阻力，並正正是趨勢線與200天線的匯聚處，若突破阻力，即澳元兌美元或已見底。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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