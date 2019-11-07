【即市分析】金價整固 金礦股該如何部署？
2019年11月07日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰屢屢傳出好消息，投資市場氣氛好轉，避險需求下降，一眾避險資產價格回落，金價跌穿1,500美元後，金礦股近期都係跟勢回落，應該如何部署？(金屬礦物板塊追蹤：https://bit.ly/2WRJIw7 )
早前市場避險需求上升，金價自然反覆向上，但如今市場憧憬中美首階段貿易協議快將落實，避險需求下降自然拖累金價。事實上，美國10年期國債孳息不經不覺已反彈至1.857厘，另10年與2年期債息差亦擴闊至0.23厘(8月底曾現倒掛)，數字反映市場投資氣氛已改善，咁同樣不利金價。
再者，金價以美元計價，美元上落同樣影響金價走勢。睇番美匯指數於9月尾高見99.3水平後反覆下跌，但先後於10月中及11初在97.2水下見承接，近期反彈至97.8水平。依圖論勢，似乎美匯跌勢已喘定，未來一係整固，一係慢升，但兩者機會皆較重新下跌機會較大。故此，除非真係大壞消息出現，否則美元上升，金價回落的機會唔細。
睇番金價自10月尾在1,511美元水平後開始反覆下跌至今，近期已跌穿1,500美元心理關口，若短期內未重上1,510美元水平，暫時不宜對金價抱太大期望。
策略上，中美貿易戰緩和，加上美元反彈，股價升，金價回，拖累金礦股受壓。山東黃金(01787)、招金礦業(01818)及中國黃金國際(02099)股價唔係慢慢跌，就係已經破位而落，另SPDR金ETF(02840)亦同樣彈唔起。故建議已持貨者可逢高減持，至於未有貨者不妨多觀察一會，再謀定後動。
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