IMF促歐洲訂應急計劃 德國指未見危機！
2019年11月07日 10:25
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(美聯社圖片)
國際貨幣基金組織(IMF)警告，歐洲需要拿出應急計劃，因為貨幣政策已幾乎用盡儲備，而且下行風險正在蔓延。同時，強調貿易保護主義、英國脫歐亂局及地緣政治因素帶來的風險。
IMF周三(6日)發表的報告估計，歐元區2019年實際經濟增長僅1.4%，為2013年以來最差，2020年料僅反彈至1.8%，並將下調通脹預期。增長放緩的主要原因是歐元區最大經濟體德國的經濟增長乏力。
不過，德國財政部長Olaf Scholz稱，目前沒有祭出財政刺激方案以提振經濟增長的必要性。他又指，如果真的有危機，當局有採取行動的一切能力。「但是現在來看沒有危機，也不預計會出現危機」。
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