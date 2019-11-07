【瑞銀推介】美團破百後回落　看好留意購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：港股連日做好，焦點股份不少，當中美團點評周二(5日)曾高見100港元，再創上市高位，不過之後回落，而當日該股認購證約有367萬港元資金淨流入，反映投資者或看好其短線的走勢。

另外，美團點評將於下周四(14日)公布業績，資金開始留意認股證作部署。事實上該股獲納入港股通名單後，經常在淨資金流榜上有名，由10月28日至11月1日的5個交易日內，北水透過滬深兩地的港股通已買入近50億港元的美團，為其股價帶來不少支持。

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