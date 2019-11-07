港股格局：許繹彬指大市續受制於27800點

港股近期重現升勢。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，踏入十一月，港股氣勢如虹，截至周三錄得「五連升」。由10月30日至周三收市已累積1,015點之升幅，一洗近月的頹風。

港股反彈是因為投資者認為積弱多時，踏入十月更無條件反彈，導致淡倉囤積，但在成交薄弱的情況下,，人為因素會左右大市，所以大市持中美貿易戰關係緩和，人民幣反彈等因素，恃勢「夾淡倉」。大市若要繼續保持升勢，成交必須能夠平均達900億元或以上，但現階段仍未見到水源大幅度湧入。大市反彈至27,500點以上後,成交未見配合，顯得「力不從心」及「腌悶」，所以暫時會受制於27,800點。加上香港的自身問題仍未緩和，及未找到根本的解決方法，一旦市面出現任何行動升級的行為，就會窒礙指數進一步的升勢。

美股方面，大市走勢比港股更淩厲，更創下歷史新高，但其實美股是靠「口技」創造升跌。狂人特朗普多次運用「中美貿易戰」這張王牌，輔以口技，經常運用「有得傾」及「冇得傾」，將大市「舞高弄低」。在近期已有一個好例子，中美在10月16日後美方釋出善意，與中方達成貿易協議，大市便起步上升。其後更屢次與中方關係良好的消息，至周二更傳出爭取與習近平訪美將會簽定美方取消千億對華關稅的協議，消息一出，美股即時創出新高。由此可見，美股被人為操控的情況遠勝其他國家。投資者除要細心分析美股的基本因素外，更要小心狂人的「語言偽術」。

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