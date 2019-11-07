華為力拓歐洲5G業務　意大利、匈牙利或准發展

華為積極在歐洲發展5G業務，外電引述消息報道，意大利最大電訊商意大利電訊集團(Telecom Italia)的流動網絡升級項目，或排除諾基亞(Nokia)，而選擇愛立信(Ericsson)和華為。另外，公司亦有機會獲納入匈牙利5G網絡發展。

消息指，意大利電訊的經理們最近對諾基亞表示，擔心其5G技術落後於競爭對手，有機會將流動網絡供應商數量由3家減少至2家。公司預計可因而壓低兩家供應商的價格，以節省成本。意大利電訊是歐洲電訊業界負債務最高的公司之一，其債務規模高達290億歐元。

意大利電訊有一項價值約6億歐元、為期3年的項目招標，最早在本月有招標結果。有關項目是為提升公司旗下設備，包括約5,000個站點的5G服務。據悉，目前意大利電訊約40%的流動設備來自愛立信，另華為佔約25%。

諾基亞發言人指，公司5G業務預計將持續強勁勢頭，現擁有48份5G商業合約和15個5G網絡。

此外，匈牙利外交部長Peter Szijjarto表示，不會以國籍區分5G網絡開發商，唯一標準是這些公司遵守法律和法規。市場預計該國的5G網絡發展有機會包括華為。

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