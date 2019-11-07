港股格局：郭家耀料有機會挑戰二萬八關
2019年11月07日 11:05
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，恒指連升多日後開始遇到阻力，惟回吐壓力不大，目前市場對中美貿談的首階段協議仍保持樂觀，加上最近兩國公布的經濟數據並沒有預期般差，為投資者帶來信心。
郭指出，短期大市依然處於整固階段，呈窄幅波動形態，恒指支持位為27,200點，有機會挑戰28,000點。
內房股表現復甦，原因其估值較低，加上內地宏觀經濟表現不俗。而銷情理想帶動資金流入板塊作短期炒作。郭指出，投資者對具大灣區概念的內房股看高一線，例如具舊改概念的佳兆業集團(01638)，在大灣區有土地儲備的龍光地產(03380)及中國奧園地產(03883)，相信會受惠於大灣區政策。他表示，若內房股銷售數字保持理想，融資成本下降，該板塊有條件追落後。
券商股近期表現有所反彈，郭認為隨國際指數公司MSCI周五(8日)公布第三階段A股擴容，有利引入外資投資A股市場，對交投及指數表現均有正面帶動，券商容易受惠。他預計目前低水平有條件追落後，一、兩個月業績容易有明顯反彈，惟內地券商股業績表現波動，難有較高的市盈率。
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