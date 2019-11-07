港股格局：郭家耀料有機會挑戰二萬八關

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，恒指連升多日後開始遇到阻力，惟回吐壓力不大，目前市場對中美貿談的首階段協議仍保持樂觀，加上最近兩國公布的經濟數據並沒有預期般差，為投資者帶來信心。

郭指出，短期大市依然處於整固階段，呈窄幅波動形態，恒指支持位為27,200點，有機會挑戰28,000點。

券商股近期表現有所反彈，郭認為隨國際指數公司MSCI周五(8日)公布第三階段A股擴容，有利引入外資投資A股市場，對交投及指數表現均有正面帶動，券商容易受惠。他預計目前低水平有條件追落後，一、兩個月業績容易有明顯反彈，惟內地券商股業績表現波動，難有較高的市盈率。

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