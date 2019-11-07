【即市分析】大行祝福 首都機場有排升？

顧名思義，首都機場經營位於北京的國際機場(「北京首都機場」)，此機場與9月份投入使用的北京大興機場份屬競爭對手，因此曾令首都機場股價一度受壓。

事實上，對首都機場盈利影響最大的則是政府取消民航發展基金返還政策，簡單來說，即是國家取消了補貼。因此股價由17年9月份最高見14.1元，下跌至今年8月份最低見5.72元，期間跌幅近6成，料相當反映取消補貼的因素。

大行高盛於9月份的報告指，市場低估首都機場免稅店(DFS)的收入潛力，又指其為最便宜估值的國際機場之一，予「買入」評級，目標價升至8.7元。

走勢方面，該股自8月見三年低後，股價反彈級級上，目前企穩8月至今的升軌，14日RSI為64，加上MACD即將現牛叉，皆反映後市仲有得博。建議20日線7.7元附近小注入市，升穿8.2元阻力後，有望挑戰9元大關，惟若向下跌穿升軌支持7.4元水平則宜先行止蝕。

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