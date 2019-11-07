737 MAX客機失事　波音CEO放棄數千萬美元薪酬

美國飛機生產商波音公司因旗下737 MAX客機半年內接連發生兩次空難，令該款客機停飛。該公司行政總裁米倫伯格繼早前向董事局表示願意放棄花紅後，最新決定將放棄「數千萬美元」的薪酬。

外媒報道，波音公司主席卡爾霍恩透露，米倫伯格決定不接受2019年的任何花紅、股份獎勵或新的股權授予，直至737 MAX客機恢復全面服務為止。卡爾霍恩續稱，董事局相信米倫伯格做的所有事都正確，正致力讓737 MAX復飛，給他投下信任一票。分析預期，737 MAX客機要全面復飛，或需待至2021年初才有機會發生。

波音發言人稱，米倫伯格承諾捐贈2020年以前獲授予的所有股份獎勵。

此外，米倫伯格表示，計劃向基金大量捐款，以緩助737 MAX客機發生的兩次空難中346位遇難者的家庭。又稱，只要董事會允許其繼續出任行政總裁，他便會繼續擔任該職務。

米倫伯格於2018年獲得總共2,340萬美元(約1.82億港元)的薪酬，但因沒有為印尼獅子航空公司空難後立即減薪而備受批評。

於2017年10月，印尼獅子航空編號JT610的波音737 MAX客機發生空難，致全部189名乘客及機組人員喪生。調查指客機墜毀的原因包括設計及機件缺陷，以及機長缺乏如何處理飛行控制系統故障的指引。

－－－－－－