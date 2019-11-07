港元拆息︰1個月期升至1.84厘
2019年11月07日 11:22
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息回升至0.79厘；1星期升至1.13厘；與樓按相關的1個月升至1.84厘；3個月期報2.2厘。
7/11/2019
隔夜 0.79143厘
1星期 1.13536厘
2星期 1.41500厘
1個月 1.84429厘
2個月 2.09250厘
3個月 2.20929厘
6個月 2.25321厘
12個月 2.30357厘
6/11/2019
隔夜 0.66089厘
1星期 1.03250厘
2星期 1.36143厘
1個月 1.74679厘
2個月 2.05732厘
3個月 2.19214厘
6個月 2.25179厘
12個月 2.30321厘
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