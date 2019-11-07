摩根資管：未來10至15年中國GDP平均增長4.4%

摩根資產管理發表報告，對未來10至15年各資產類別回報作出預測，並預期內地GDP期內平均增長率將為4.4%，遠低於過去幾十年的平均雙位數增速，但對於一個龐大的經濟體而言仍然是較快的增速。

在經濟層面，內地中產階級人群龐大，但對於14億的人口而言仍然微不足道（相比之下，美國中產階級人口比例超過半數）。中國發展進入瓶頸期，人民生活水平的改善趨向停滯。

而未來10至15年全球經濟的每年平均實際增長率預計為2.3%，較去年的預測降低20個基點。當成熟市場預測保持不變，為1.5%，但新興市場預測削減35個基點，至3.9%。人口老化是全球經濟增長預測降低的主因。

在資產配置方面。報告預計未來10至15年由於全球經濟增長乏力，通脹比較溫和，而均衡型股債組合的回報欠佳。如今持有股票的回報潛力似乎比持有債券更具吸引力，但股市已經處於高位，未來的漲幅可能會受到限制(全球年均股票回報為6.5%。)而債券投資的回報前景不佳，更多投資者可能會轉向另類資產尋求收益。

該公司全球多資產策略分析師Patrik Schöwitz表示，由於債券不似過往提供投資組合保護和正收益，投資者正重新考慮投資組合中的避險資產。

在匯率方面，長期資本市場假設預測歐元兌美元的長期均衡公允值為1.38，美元兌日圓為88，英鎊兌美元為1.48，人民幣兌美元為5.58。儘管如此，持續估值過高的美元仍是構建最佳全球資產配置的重要考慮因素。

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