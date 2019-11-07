【fb直播】悉尼最具潛力項目　39萬就買到？

悉尼是澳洲最大城市，於2019年更被獲選為世界最宜居城市第三位。當地環境宜人、社會配套完備、加上頂尖的高級學府，吸引不少香港人選擇到悉尼升學、移民及置業。

政府近日積極發展新住宅區，例如距離悉尼CBD僅20分鐘車程的羅德區(Rhodes)，政府有意打造該區成為年輕人士為主的地區，而根據最新的人口普查數據，羅德區更是悉尼眾多地區之中，平均學歷最高的分區。政府亦計劃於羅德區打做多種基建如Wentworth Point Maritime Facilities、Rhodes Station Precinct - Shopping Centre、Rhodes Recreation Centre以及Wentworth Point Park等，吸納更多人進駐，可見政府對羅德區有充分信心。

另外，根據realestate.com.au資料顯示，羅德區的樓價由2012年的60萬澳元升至現時的90萬澳元。加上區內超過一半人口為年輕一代，突顯該區潛力優厚。

Rhodes Central正正是羅德區最具投資價值的綜合式住宅項目，集商業、住宅、店舖於一身，方便日常生活。由項目步行一分鐘即可到達火車站，亦鄰近三個大型購物中心，如澳洲宜家傢俬、Direct Factory Outlet、Top Ryde購物中心及不同商舖，滿足生活所需。

Rhodes Central由澳洲老牌發展商Billbergia打造，公司於澳洲擁有多項業務如投資管理、項目發展管理、規劃及設計等，發展海旁住宅項目方面有一定經驗。過往發展項目為Wentworth Point Marinas、Village Quay Rhodes等。其中Wentworth Points Marinas於UDIA Awards 2018獲得最佳高密度發展項目，多數發展項目都獲得公衆肯定。

Rhodes Central合共提供274個單位，實用面積介乎624至2,906方呎，涵蓋一至三房戶型，預計2022年中落成。項目是悉尼半島區內最高建築，可以飽覽悉尼港及市中心美景，入場費僅300餘萬港元，首期只需39萬港元起，相信Rhodes Central為升值潛力極高的新盤，勢必為買家帶來豐厚回報。

Rhodes Central首兩期即將售罄，第三期現公開發售，想了解更多澳洲悉尼物業投資機遇，可進入以下連結，收睇Money18節目《AP世界物業投資特約 —「置」富攻略》：

1. 東網電視《創富》頻道：

2.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：

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或可親臨展銷會查詢：

【悉尼物業展銷會】

日期：11月8日(五）

時間：上午11時至下午7時

地點：銅鑼灣禮頓中心13樓1307至1309室

日期：11月9-10日(六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀凱悅酒店宴會廳II及III

免費講座：

【澳洲物業投資及移民攻略】

- 下午1時及4時 （六、日）

每場僅限20位，請預先click入以下連結登記！