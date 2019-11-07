【專家點評】港股向好　騰訊目標見360元

在種種「自家製」利好消息下，近日美股三大指數破頂。美國一而再，再而三拿着貿易牌子，在中國門前搖搖晃晃。為免被愚弄，中國要求美方先取消下月關稅，才談下一步。美國細微細節上，仍可看出狼的背影。

美國商務部部長羅斯向傳媒表示，區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)「就是一個非常低級的條約」，可偷窺美國不自在的心態。對內政，特朗普仍面對敵對黨的追擊。美國聯邦法官裁定特朗普必須向紐約市檢察部門交出報稅紀錄。選舉臨近，特朗普將有更多政治炸彈在前。

俄羅斯十月服務業採購經理人指數(PMI)錄得55.8，推升至全年內高位，主要受惠服務業增速加快推動。經濟發展理想，有利輻射周邊鄰國。人民銀行調低中期借貸便利(MLF)利率。人民幣在岸及離岸皆見升幅。內險及內房皆見走勢不俗。恒指連續三天企於250天線以上，走勢見力度。11月開局數天，恒指已升逾900點，下一挑戰區域為28,000至28,300點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082，客戶持有騰訊)

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