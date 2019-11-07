【午市重點睇】人民幣回軟　英鎊窄幅上落

2019年11月07日 12:01
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    ●亞洲市，美匯指數報一度見98.01，最新企97.99；圓匯報108.6；歐元兌美元弱守1.105。英國央行今將公布議息結果，英鎊變動不大，最新報1.283。港匯報7.8261。離岸人民幣(CNH)轉弱至7.01水平。金價報1,491美元，布油企61.69美元，紐油報56.3美元。道指期貨跌24點。
    ●港股好淡爭持，恒生指數半日跌92點或0.34%，報27,595點。https://bit.ly/2JVNoYH
    -異動股：首三季業績佳，大成食品曾炒高80%。
    -新股專輯：傳硅谷天堂黃金IPO最多集資逾14億元。
    -異動股：擬20合1再1供4集資，高山企業曾瀉28%。
    -新股專輯：東曜藥業以6.55元定價。
    -外媒：中國太保洽購瑞士再保險股權，涉20億美元。
    ●【即市分析】
    -大行祝福，首都機場有排升？https://bit.ly/2NlFCJw
    -金價整固，金礦股該如何部署？https://bit.ly/33pIBq4
    -物管股繼續尋頂，呢隻愈升愈有... https://bit.ly/2PTmzYM
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展，滬綜指跌0.3%。https://bit.ly/2NMIez5
    ●亞洲股市：日股中段反覆偏軟。https://bit.ly/2WQeqFW
    ●李小加：港交所研將區塊鏈技術融入北向交易。
    ●公司業績：
    -聯想集團半年多賺48%，中期息6.3仙。
    -宏利金融第三季核心盈利按年跌0.7%。
    -中信建投証券10月淨利潤逾3.8億元人民幣。
    ●港元拆息︰1個月回揚至1.84厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0008，較上日再上調72點子，呈兩連升。
    ●人行未開展逆回購操作。
    ●出手太低冇得傾！傳Tiffany要求提高收購價。
    ●IMF促歐洲訂應急計劃，德國指未見危機！
    ●華為力拓歐洲5G業務，意大利、匈牙利或准發展。
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