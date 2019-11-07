羅兵咸永道：料「雙十一」網購銷售增長或放緩

臨近「雙十一」網上購物優惠，不少網上零售商已開始積極備戰。會計師行羅兵咸永道預計，今年將有5億消費者參與這個購物節，中國低線城市將成為銷售增長新動力，惟今年銷售增長或會減慢。同時，香港零售企業亦正加快應用電商和網上購物節以刺激本地消費。

該行消費市場行業亞太區、中國內地及香港主管合夥人鄭煥然表示，隨着網上購物近年在香港日益普及，愈來愈多香港零售企業正利用這個促銷活動推動消費。另外，今年零售市道低迷，反映透過數碼化及創新策略，有效應用網上平台以推動線下銷售特別重要。

內地市場方面，該行中國消費市場行業主管合夥人葉旻預計，今年的銷售額將錄得溫和增長，惟宏觀經濟未明朗正持續影響消費者信心，料升幅較前幾年稍慢。雖然消費市場正在放緩，網上零售仍然展現韌力，並於2019年首三季錄得16.8%的增幅，高於同期整體零售總額8.2%的增長。

葉續稱，內地低線城市將會是今年的增長動力，預計至2030年，低線城市的消費力將翻三倍，達到6.9萬億美元。

據羅兵咸永道全球消費者洞察調查2019中國報告顯示，三線城市消費者在各消費類別方面均普遍較二線城市消費者更願意消費。消費亦明顯朝保健產品和旅遊等高價商品升級，意味着低線城市居民日漸追求更優質的生活水平和體驗。

－－－－－－