財經法情：鼎益豐入稟法院圖推翻證監會所施加復牌條件

該公司要求法院推翻證監會上述決定，或將公司的復牌申請發還證監會重新考慮。

鼎益豐所針對的是，證監會今年10月17日的書面決定，當中指明容許該公司股分恢復交易的條件包括，該公司及其行政人員在往後的1年內(即2020年10月17日前)未有被證監會提出任何法律行動針對。

該公司認為，上述證監會施加的復牌條件無理兼不合程序，現尋求法院介入推翻。

鼎益豐是於2002年1月根據《主板上市規則》第二十一章上市，即本身並不經營特定主要業務，只以投資為目標。

翻查股價走勢，該公司由2017年7月中每股約0.71元的低位，狂飆至去年11月的高位28.35元，股價上漲近39倍，市值由8億多元暴增至最多超過350億元。

證監會在2018年中對鼎益豐股份的可疑交易展開調查，並在今年3月勒令其停牌。

隨後，恒生指數公司公布，由於證監會指令聯交所停止鼎益豐股份買賣，因此，該股於3月15日收市後從恒生指數系列中剔除。

證監會當時表示，有關經紀行的客戶帳戶，部分與去年至今年初期間鼎益豐股份的涉嫌市場操控活動有關，部分則與去年10月至今年3月期間中國智能股份的涉嫌市場操控活動有關。

資料顯示，於去年12月31日，鼎益豐持有中國智能1.97億股，成本逾4,031萬元，為該公司最大的投資，佔其總資產達21.68%。

司法覆核呈請編號：HCAL3305/2019

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