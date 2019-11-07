【瑞通推介】騰訊拖低大市　資金即市撈Call

瑞通認股證牛熊證銷售部：消息指中美元首會面的時間可能延至12月，才簽署首階段貿易協議，道指隔晚收報27,492點，跌少於1點。

恒指周三(6日)收報27,688點，升5點，盤中高見27,750點的逾3個月高位，連升5個交易日。周四(7日)早段窄幅上落。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾1,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,000萬元，亦是連續6個交易日錄資金淨流入淡倉，反映投資者繼續看淡短期後市。周三其牛證街貨重貨區為收回價26,900至26,983點，而熊證街貨重貨區為收回價28,000至28,099點。

騰訊控股輕微低開後，跌幅曾擴大至2%，失守330元關，技術上再度跌穿50天線(約330元)，單一股入拖累恒指跌近50點。該股好倉周三有近150萬元淨流出，另其淡倉則有近300萬元淨流入。

吉利汽車周三被券商下調投資評級，拖累其股價走軟。公司周三收市後公布上月總銷量約13萬輛，按年升約1%，為近7個月以來首見，首10個月總銷量則按年跌約14%，股價周四早段曾升逾2%，見15.76元之半年高位，其後升幅略為收窄。周三分別有近350萬和80萬淨流出其好倉和淡倉。

獲券商上調目標價的石藥集團，近期沿10天線上升，周三守穩20元之上，周四早段再升近4%，一度升至21.3元，創15個月高位。周三分別有132萬和6萬淨流入其好倉和淡倉。

紫金礦業日前公布以2.4億美元向美國銅業公司自由港，收購塞爾維亞Timok銅金礦下帶礦54%權益。其股價連日做好，四連升累漲近9%，其中周三收升2.79%，跑贏其他金礦股。國際金價近日失守1,500美元後，隔晚回穩，該股周四早段窄幅上落，14日RSI仍處超買水平，留意後市能否升穿周三盤中高見的逾兩個月高位2.99元。周三有近30萬元淨流出其好倉。

聯想集團周四公布業績，近期股價走勢呈強，踏入11月連升4個交易日，累升逾一成，14日RSI處超買水平，移動平均線走勢向上，技術走勢向好。周四早段略回，考驗6元之支持力。周三有逾120萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有22萬元淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

－－－－－－