李小加：內地推行區塊鏈效率料勝西方國家

他又提到，區塊鏈應用上，西方國家有很多不同的限制及法例，人民對技術應用有不信任。相比之下，內地政府主導市場發展，是一個有力政府。同時制度較統一，推行區塊鏈時更具效率，人民對政府十分信任，加上內地正積極推行電子貨幣，故在推行區塊鏈時，較西方國家快。

談及港交所在區塊鏈發展的角色，李指出，內地和國際市場有根本的不同，要讓市場連結起來，香港的橋樑角色十分重要。香港作為國際金融中心，金融科技逐漸成熟，香港能以區塊鏈技術吸引內地和國際資金來港集資，讓資金在新、舊行業自由流通。香港長遠亦要成為全球首個數據交易市場，為企業及投資者提供更多金融數據作參考。

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