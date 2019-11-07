李小加：內地推行區塊鏈效率料勝西方國家
2019年11月07日 12:56
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李小加
香港交易所(00388)行政總裁李小加出席論壇時表示，有人形容港交所收購倫敦證交所是「蛇吞象」，但他認為，港交所是一家龐大的企業，集資規模更多次排名全球第一，有大量資源，但並不代表要併購所有東西。公司希望連接東方至歐洲時區、整合資金及數據。
他又提到，區塊鏈應用上，西方國家有很多不同的限制及法例，人民對技術應用有不信任。相比之下，內地政府主導市場發展，是一個有力政府。同時制度較統一，推行區塊鏈時更具效率，人民對政府十分信任，加上內地正積極推行電子貨幣，故在推行區塊鏈時，較西方國家快。
談及港交所在區塊鏈發展的角色，李指出，內地和國際市場有根本的不同，要讓市場連結起來，香港的橋樑角色十分重要。香港作為國際金融中心，金融科技逐漸成熟，香港能以區塊鏈技術吸引內地和國際資金來港集資，讓資金在新、舊行業自由流通。香港長遠亦要成為全球首個數據交易市場，為企業及投資者提供更多金融數據作參考。
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