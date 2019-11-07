m18講場：虛擬銀行陸續登場　原來最大商機係...

8間虛擬銀行之一的平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍稱，如何提升客戶的銀行體驗最為重要，市場尤其關注推出時間並非最大的考慮重點，而是希望吸納於傳統銀行上「服務不足」(underserved)的客人，目前籌備工作進入最後階段，將於未來數月提供虛擬銀行服務，今年底前人手約有100人。

他表示，不少中小企在銀行遇到開戶困難時，甚至連銀行基本服務亦無法使用，未能滿足企業融資需求，而在個人層面上，普遍存款額較低的市民則無法使用中高端客戶的服務，因此在傳統銀行服務未夠妥善的地方，均是虛擬銀行的商機。

他指，虛擬銀行開業後與傳統銀行之間出現價格戰並不出奇，而需注意會否使用價格競爭成為吸納客戶的唯一手段。事實上，傳統銀行之間亦出現價格分歧，僅視乎利率差距多大，並指如何吸引客戶為需要面對的挑戰，當坐擁相當客戶基礎後，自然較易吸納資金。

－－－－－－