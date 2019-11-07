【大行報告】野村料金山軟件第三季收入增32%

該行表示，金山軟件將於下周(13日)公布第三季業績，估計業績表現遜，因遊戲業務前景未明，預期收入按年增32%至20億元人民幣，經營利潤率為負9.7%。

野村相信，金山軟件雲端業務收入增速會略為加快，上調其2019及2020財年收入預測1%，目標價由13.8港元，調升至16.5元，重申「減持」評級。

該股周四(7日)最多跌3.4%，至19.28元。

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