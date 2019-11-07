【大行報告】野村料金山軟件第三季收入增32%
2019年11月07日 13:56
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野村發表研究報告指出，由金山軟件(03888)分拆的北京金山辦公軟件(WPS)將於11月18日在上海科創板上市，其估值較大部分海外軟件公司為高，但相較同業金蝶國際(00268)及用友軟件則存在折讓。因其估值與內地同業仍有差距，預期WPS於上市後估值仍有上升空間，但料對金山軟件股價影響有限。
該行表示，金山軟件將於下周(13日)公布第三季業績，估計業績表現遜，因遊戲業務前景未明，預期收入按年增32%至20億元人民幣，經營利潤率為負9.7%。
野村相信，金山軟件雲端業務收入增速會略為加快，上調其2019及2020財年收入預測1%，目標價由13.8港元，調升至16.5元，重申「減持」評級。
該股周四(7日)最多跌3.4%，至19.28元。
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