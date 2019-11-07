樓價UPDATES：花都廣場11月暫錄3宗成交

樓市氣氛轉活，觀望多時的用家紛紛出動尋覓心水戶。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西半山豪景閣高層A室兩房戶，實用面積361方呎，望開揚景，以1.85萬港元租出，實用呎租約51.2元。若以業主於2011年購入價550萬元計，租金回報率約4厘。

●小西灣藍灣半島9座極高層H室，實用面積589方呎，屬套三房設計，望獅子山至鯉魚門海景，獲外區租客以2.4萬元承租，實用呎租約40.7元。

●跑馬地壹鑾中層C室一房戶，實用面積約355方呎，去年7月連租約叫價950萬元放售，經議價後，減價65萬元，以885萬元易手，實用呎價約24,930元。原業主於2015年6月以870.4萬元購入，持貨4年帳面獲利約14.6萬元。

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九龍區

●九龍塘瑰麗新村2座地下連花園戶，實用面積977方呎，套三房間隔，另設工人套房及小花園，日前連一個車位獲同區換樓人士以2,218萬元承接，實用呎價22,702元。上址今年2月放盤，當時叫價2,700萬元，直至8月調整叫價至2,600萬元，最終累減482萬元沽出，減幅達18%。

●大角咀形品‧星寓中層A室，實用面積386方呎，採一房一廳設計，成交月租1.7萬元，實用呎租44元。以業主於2012年購入價418萬元計，回報率4.9厘。

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新界區

●粉嶺花都廣場11月暫錄約3宗成交，包括2座高層D室兩房戶，實用面積370方呎，議價後以547萬元售出，實用呎價14,784元。上址為原業主於2014年以320萬元購入，單位期內升值約70.9%。

●屯門錦暉花園2座低層E室三房戶，實用面積537方呎，有區內人士因原居所進行裝修工程，需覓4個月短租盤作暫住之用，見上址業主即時減價200元，決定以1.18萬元承租，實用呎租22元。

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