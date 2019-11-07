豐田汽車次季盈利勝預期　擬斥二千億日圓回購

日本豐田汽車公布，截至9月底止第二財季，淨收入7.63萬億日圓，按年升4.4%；純利5,920億日圓，按年升1.1%，好過預估的5,222.4億日圓；經營利潤為6,623.8億日圓好過預期，按年升14%，主要受控制成本而提振。業績公布後，豐田股價一度漲1.3%，收市漲1.14%。

按地區來看，豐田汽車第二季日本營業利潤錄3,913億日圓，按年增長10%；北美營業利潤1,180億日圓，相對去年同期474億日圓，大增1.4倍；歐洲營業利潤371億日圓，按年跌2.6%；亞洲(日本除外)營業利潤1,106億日圓，按年下降19%。

面對全球需求不振，衝擊全球汽車製造商，豐田同時宣布2,000億日圓的股票回購計劃，回購最多1.19%的股份。該公司另將全球銷量目標下調至1,070萬輛。

SBI Securities分析師Koji Endo表示，豐田在日本的銷量強勁，至於美國銷情則受惠SUV 車款RAV4的需求支撐。總體而言，豐田汽車的全球銷量表現良好。

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