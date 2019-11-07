內地力推「美式破產」　防企業倒閉惹動盪和大裁員

外國傳媒報道，受累於中美貿易戰，中國經濟增長加速放緩，面對企業債台高築，官方開始容許以「美式破產」方法，讓中國公司倒閉，以緩衝經濟「硬着陸」的壓力。數據顯示，2018年全中國法院受理近1.9萬宗企業破產申請，較兩年前飆逾兩倍。

報道指，經歷過去10年經濟快速擴張和大舉借貸後，中國經濟增長正在放緩，政府要開始清理債務，並建立破產制度，以應對企業違約事件大增。中國目前有超過90個美式專業破產法庭，旨在幫助清理中國公司債務。

何謂「美式破產」？回顧中國在2007年正式頒布破產法，但法院通常會拒絕受理經營困難的企業，及其債權人提出的破產申請，主因是擔心會引發潛在的社會動盪和大規模裁員。目前中國破產制度就借鑑了美國破產法第11章的條款，旨在允許企業在法院的保護下進行重組，以繼續求存，日後再償還債務予債權人。據悉，北京、上海，以及深圳在今年就增設了新法庭。

報道舉例，渤海鋼鐵集團負債逾2,000億元人民幣，為多年以來規模最大的一宗中國國企破產案，部分資產將由另一家鋼鐵企業接管，對債權人的償付進行中。

【美國破產法第11章】

所謂的「美式破產」，是以「重組」為根本目的，來拯救企業，使企業擺脫無力償債的困境，重新恢復生機和活力。法例要求企業將憑藉未來收益支付部分或全部債務，而不是通過出售財產來支付。

為此，法例規定了一系列支持破產公司的條款，以增加其持續經營的可能性。債權人收回資金的努力會被中止，企業將停止支付本金和利息，直到重組計劃付諸實施。在破產法庭批准後，企業可以得到新的貸款，並給予貸款者最高的優先權，這種貸款給予了企業新的資金來源。

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