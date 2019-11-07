歐股三大指數開市上升　漢莎航空飆4%

市場聚焦中美貿易消息，歐股三大指數開市上升，當中英國富時100指數報7,423點，升0.37%；德國DAX指數報13,265點，升0.65%；法國CAC指數報5,888點，升0.36%。

德國漢莎航空公司表示，第三季度淨利潤按年增長4%至11.5億歐元，並確認了其全年盈利目標，股價飆4.21%。

德國電信第三季淨利潤從去年同期的11.1億歐元增長23%至13.7億歐元，但公司削減股息，股價跌2.34%。

意大利銀行UniCredit SpA公布，第三季度淨利潤猛增至11億歐元，，而去年同期為淨利潤2900萬歐元，股價升3.36%。

西門子公司第四季度淨利潤從去年同期的5.59億歐元增至13.2億歐元，部分得益於同比稅率大幅降低，股價升3.64%。

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