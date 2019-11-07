【市後重點睇】圓匯金價回落　道期漲140點

美匯指數回落至97.9；圓匯一度跌穿109關，現處108.98。歐元兌美元升上1.1079，英鎊1.285徘水平徊。港匯報7.8237。中美取消關稅有進展，人民幣再升破7算，離岸人民幣(CNH)企6.9918。金價跌見1,484美元，布油企62.15美元，紐油報56.74美元。道指期貨漲140點。

●市後關注點

-20:00 英倫銀行議息

-21:30 美國上周首次申領失業救濟人數

-宏利金融季度股息每股0.25加元。

-異動股：中芯國際挫逾6%。

●A股快報：滬綜指近乎平收，外資連續11日錄得淨買入。

●亞洲股市：日股續見逾1年新高，奧林巴斯飆15%。

●【專家點評】沙特阿美上市利短線油價，留意三桶油。

●【大行報告】野村料金山軟件第三季收入增32%。

●人行在港發行兩期人民幣央票，中標利率2.9%。

●虛擬銀行WeLab明年初開業，料零售客戶群佔比大。

●保監局料第四季內地客新造保單收入好轉。

●李小加：內地推行區塊鏈效率料勝西方國家。

●羅兵咸永道：料「雙十一」網購銷售增長或放緩。

●中美同意隨協議進展，分階段取消關稅。

●豐田汽車次季盈利勝預期 擬斥二千億日圓回購。

●中國10月外儲3.1052萬億美元，稍高預期；黃金儲備報6,264萬安士，按月持平，結束連續第10個月增持。

－－－－－－