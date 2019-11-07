點解美國要徵富人稅？睇吓貝索斯間屋有幾多個浴室...

外國傳媒報道，在美國前總統克林頓時期出任勞工部長、曾被評為20世紀十大施政效果卓越的內閣部長之一Robert Reich，近日呼籲民眾支持徵收富人稅，理由是全球首富亞馬遜行政總裁貝索斯的豪宅奢華程度！

他說：「貝索斯在華盛頓的豪宅將有：2座電梯、25個浴室、1,006組燈具，還有一座全功能電影院。不到兩個月前，亞馬遜旗下的Whole Foods削減了非全職員工的保健福利。徵收富人稅吧！」

他的言論惹起網上極大迴響，短短兩天引來12.7萬個「讚好」。不過，亦有網民擔心，如果這樣做，貝索斯可能會全面裁員，並以機器取代。

另一邊廂，Robert Reich的言論可能預示着正爭取民主黨總統候選人提名的沃倫支持度會大增！因她已提出一套計劃，包括對淨資產值逾10億美元的富人徵稅，每美元徵6美仙，徵得的稅額將用作改革醫療保健。

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