化解內銀風險！傳內地鼓勵小型銀行合併重組

美國財經媒體彭博社報道，中國金融監管當局考慮推出一攬子方案，以進一步深化中小銀行改革，防範及化解金融風險。

消息人士表示，對於總資產在1,000億元人民幣以下、有潛在風險的小型銀行，中國考慮鼓勵其合併重組。此外，地方政府要承擔屬地問題金融機構處置的主要責任；如有需要，中國人民銀行(即中國央行)將提供必要的流動性支持。

報道指出，國務院金融穩定發展委員會最新召開的第9次會議上指出，要深化中小銀行改革，健全適應中小銀行特點的公司治理結構和風險內控體系；要重點支持中小銀行多渠道補充資本，優化資本結構，增強服務實體經濟和抵禦風險的能力。

消息人士又稱，問題金融機構的老股東要承擔風險損失吸收的重要責任，考慮要求老股東購買「永續債」以補充銀行資本，或者以市場化的方式退出。方案仍在討論中，尚未最終確定。

數據顯示，中國總資產在1,000億元人民幣以下的小型銀行超過3,000家，大部分為農村金融機構；據中國銀保監會最新數據，截至第2季底，農村金融機構總資產規模達36.5萬億元人民幣，在中國銀行業金融機構中佔比約13%。

今年5月包商銀行意外被政府接管後，市場對小銀行的風險擔憂增加，隨後錦州銀行和恆豐銀行在風險暴露後，獲戰略投資者入股，但金融機構，尤其是小型機構，所面臨的信任危機並未解除，河南洛陽伊川農商行此前因負面傳言而發生擠提，本月初營口沿海銀行又因財務危機的不實謠言，而遭遇大批儲戶前來兌現。

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