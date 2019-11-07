【前景暗淡】受國泰拖累　太古預警今年基本盈利遜去年

根據最新評估，集團表示，香港的示威活動繼續令國泰航空旅客量減少及對機位預訂情況構成不利影響，故此，不再預期國泰航空在2019年下半年的業績將較上半年為佳。

貿易及實業部門方面，太古資源零售點的銷量繼續受到香港的示威活動影響，並預期沁園食品將錄得更大虧損。地產部門方面，2019年中期報告提述香港的示威活動持續，旗下商場的零售銷售額繼續受到影響，並已向一些零售租戶提供租金優惠。

太古公司其他業務的業績前景，大致與2019年中期報告所述相符。

經考慮所有情況後，預期公司2019年經常性基本盈利將低於2018年，其主要原因為國泰航空的預期業績。

然而，若考慮出售投資物業及其他非經常性因素後，預期公司2019年綜合基本盈利仍將大幅高於2018年。

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