內地發布工作意見　撤外資在華金融機構業務範圍限制

國務院發布《關於進一步做好利用外資工作的意見》，涵蓋深化對外開放、加大投資促進力度、深化投資便利化改革及保護外商投資合法權益四方面。

意見提到將加快金融業開放進程，全面取消在華外資銀行、證券公司、基金管理公司等金融機構業務範圍限制；擴大投資入股外資銀行和外資保險機構的股東範圍，取消中外合資銀行中方唯一或主要股東必須是金融機構的要求，允許外國保險集團公司投資設立保險類機構。2020年取消證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、壽險公司外資持股比例不超過51%的限制。

有關優化汽車領域外資政策，國務院指出，各地區要保障內外資汽車製造企業生產的新能源汽車享受同等市場准入待遇。

另外，為降低資金跨境使用成本，當局將盡快出台具體措施，支持外商投資企業擴大人民幣跨境使用。擴大資本項目收入支付便利化改革試點範圍。推進企業發行外債登記制度改革，完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策，支持外商投資企業自主選擇借用外債模式，降低融資成本。鼓勵外商投資企業資本金依法用於境內股權投資。

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