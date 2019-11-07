美聯工商舖：上環甲級商廈售價按月急挫8.9%

投資市場前景不明朗，部分寫字樓業主開始擴闊議價空間及減價求售，令到商廈價格下挫。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，上月甲級、乙級商廈租售價悉數下跌，乃近4個月以來第三次出現，其中，甲廈售價按月挫1.5%，租金亦挫1.8%。該行認為，由於市場氣氛仍未改善，低價成交仍會陸續有來。

報告指出，業主擴大議價空間，令指標商廈的成交價終於回落，大部分上月錄的甲廈買賣，更屬「跳價」下跌，例如上環信德中心有單位以每方呎25,000元易手，較6月份的造價跌35%；同區的181 QRC呎價亦重回3年前水平。由於上環連錄低價成交，該區甲廈售價按月急挫8.9%，屬跌幅最大區域。然而，目前只有部分業主願意大幅減價，因此整體成交仍屬低水平，而指標甲廈售價按月僅挫1.5%。

租金方面，近期跌勢持續，例如金鐘美國銀行中心有單位以低價租出等，拖累上月甲廈租金按月回落1.8%，屬四項租售價指標跌幅最大，總計下半年，甲廈租金已經累積下跌5.5%，並重回去年初的水平。

乙廈表現略為跑贏甲廈，但上月租售價仍錄下跌，其中，乙廈租金按月跌0.6%，並重回去年7月的水平，至於售價按月亦挫0.4%。

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥認為，商廈市場表現低迷多時，及至上月部分業主終接受現實，大幅減價3、4成沽貨，令到市場低市價成交湧現。由於過去數月甲廈成交接近停頓，因此，至上月當市場湧現低價買賣時，便出現「跳價」的大跌成交。

他又指，環球經濟或出現衰退，加上本地政治事件，均損害本港經濟及營商環境，若失業率稍後大幅上升，這將令到商廈租售價受壓。

美聯工商舖資料研究部資料顯示，過去20年期間，當失業率上升約兩個百分點，本港整體寫字樓租金跌幅可達兩成，這意味若政治事件持續，本港經濟未有起色，這將令到整體商廈租金有可觀跌幅，並預示寫字樓售價稍後會跟隨急挫。

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