美貿易顧問：與華協議分「3階段」　盟友無能力抗衡

外國傳媒報道，美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)周三(6日)表示，中美談判的最終目的，是要結束中國對美國經濟的結構性攻擊，而美國將透過「三個階段」協議，來解決這些問題。

他稱，外界所謂的「貿易戰」是錯誤說法，因貿易戰僅限於關稅層面，但中美貿易關係不是那麼簡單，美國正受苦於中國的7大結構性罪惡，分別是：中國盜竊美國知識產權、強迫技術轉讓、侵入美國電腦系統、傾銷產品把美國公司擠出市場、對國企進行大量補貼、向美國輸出芬太尼，以及操縱匯率。

被問到簽署首階段協議，是否意味中美貿易戰結束，納瓦羅稱，目前正進行的談判，應致力終結中國對美經濟的結構性攻擊，包括上述7大問題。因此，首階段協議只提出了這些問題中的幾個，為了取得好協議，必須有全部三個階段的協議。

對於有分析指，美國總統特朗普應與其他盟國合作，納瓦羅稱，美國之所以不與盟國聯手，原因是其他國家，像德國、意大利、希臘等，沒有能力與美國共同抗衡中國。

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