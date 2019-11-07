愛現金何止巴菲特　兩因素驅使投資者「現金為王」

股神巴菲特旗下投資旗艦巴郡持有現金升至1,282億美元引發市場熱議，其實喜愛現金的投資者又何止巴菲特。外國媒體報道，受兩大因素驅動，市場漸認為「現金為王」才是上策。

投資者持倉中，現金比例不斷上升。數據顯示目前美國投資者手中持有大約3.4萬億美元現金，貨幣市場基金的資產在過去三年中增加了1萬億美元，達到近十年來的最高水平。另外，一個調查顯示，三分之一的受訪投資者在過去一個季度提高了他們的現金配置比例。

近來股市屢創新高，與不斷攀升的現金比例顯得格格不入，一些分析認為，這正正反映箇中原因，就是現時美股的估值過高。

一個流行指標顯示，美股估值雖然從2018年初的高點回落，但仍接近20年來的高位。Villere Balanced Fund的投資組合經理維萊爾承認，他的投資組合中現金的比例已經到17%，因為目前股票的估值已經過高，他傾向於等到股價下跌後再出手。

除了美股估值過高外，驅使這些投資者持有大量現金的另一個因素是貨幣市場收益率的上升。數據顯示，截至10月份，貨幣市場基金今年的平均年回報率約為1.6%，遠遠高於2011年的0.02%。

隨着聯儲局今年三次減息，利率已經有所回落，但仍算高的利率加上相對較高的流動性，貨幣市場對投資期限較短的投資者仍具吸引力。

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