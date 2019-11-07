新盤混戰：南津．迎岸最多加價8.5%

至於同系快將交樓的西營盤翰林峰，其中1伙輕微減價，單位為2座10樓F室，實用面積366方呎，價單售價由1,032萬元降至1,023萬元，呎價由28,197元下調至27,951元，減幅僅約0.87%。若買家選用即供付款入市，可享3%折扣，折實售價為992.31萬元，有機會可申請高成數按揭保險計劃入市。該盤下周一起推售2伙。

－－－－－－