新盤混戰：南津．迎岸最多加價8.5%
2019年11月07日 18:09
東網電視更多新聞短片
據一手銷售資訊網資料，恒基地產(00012)旗下香港仔南津．迎岸剛更新價單，其中5樓B室，實用面積265方呎，價單售價由559.2萬元調升至606.7萬元，呎價由21,102元增至22,894元，加幅約8.5%。該盤亦推出6伙下周一(11月11日)起發售。
至於同系快將交樓的西營盤翰林峰，其中1伙輕微減價，單位為2座10樓F室，實用面積366方呎，價單售價由1,032萬元降至1,023萬元，呎價由28,197元下調至27,951元，減幅僅約0.87%。若買家選用即供付款入市，可享3%折扣，折實售價為992.31萬元，有機會可申請高成數按揭保險計劃入市。該盤下周一起推售2伙。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。