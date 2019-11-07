聯想：零部件緊張短期難緩解　正覓其他供應

Lanci亦提到，聯想亞太地區的收入（不含中國)於截至9月底止的半年度錄得27.23%增長，有別於中國、歐洲、中東、非洲有所倒退，主要是其PC日本和印度的銷情理想。日本方面由Windows換代所推動，強勢估計還能維持幾季。

聯想高級副總裁兼摩托羅拉主席Sergio Buniac表示，既然業務經已在拉丁美洲和北美洲企穩，公司將會謹慎地尋求壯大其他市場，如日本，又指在英國、意大利和波蘭等歐洲國家站穩陣腳。

主席兼首席執行官楊元慶提到，其智能設備業務集團當中的移動業務於截至9月底止的半度稅前盈利，達到收購摩托羅拉之後的新高。

聯想數據中心集團高級副總裁Doug Fisher表示，旗下超大規模數據中心業務本身比較波動，可以一季取得很大額的訂單，翌季就「回塘」，但認為該市場於本財年下半年會有好轉迹象。他無法估計商品售價調整會持續多久。

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