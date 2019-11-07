【深度解構】內地容許「美式」破產　預示中美真言和？

內地周三(7日)確認，自2020年起分階段開放金融市場，並會陸續開放其他領域，與國際接軌。與此同時，有海外媒體指，內地容許「美式」政策，在企業破產上欲仿傚美國，以免令社會動盪及大規模裁員，亦有意盡快推動小型銀行合併重組，似為開放政策「打底」。這樣看來，今次中美首階段貿易協議必然成事，出現早前的「反枱」場面愈來愈低。

【讓企業仿傚「美式破產」】

外國傳媒報道，受累於中美貿易戰，中國經濟增長加速放緩，面對企業債台高築，官方開始容許以「美式破產」(下文註解)方法，讓中國公司倒閉，以緩衝經濟「硬着陸」的壓力。數據顯示，2018年全中國法院受理近1.9萬宗企業破產申請，較兩年前飆逾兩倍。

報道指，經歷過去10年經濟快速擴張和大舉借貸後，中國經濟增長正在放緩，政府要開始清理債務，並建立破產制度，以應對企業違約事件大增。中國目前有超過90個美式專業破產法庭，旨在幫助清理中國公司債務。

回看中國在2007年正式頒布破產法，但法院通常會拒絕受理經營困難的企業，及其債權人提出的破產申請，主因是擔心會引發潛在的社會動盪和大規模裁員。目前中國破產制度就借鑑了美國破產法第11章的條款，旨在允許企業在法院的保護下進行重組，以繼續求存，日後再償還債務予債權人。據悉，北京、上海，以及深圳在今年就增設了新法庭。

報道舉例，渤海鋼鐵集團負債逾2,000億元人民幣，為多年以來規模最大的一宗中國國企破產案，部分資產將由另一家鋼鐵企業接管，對債權人的償付進行中。

●何謂「美國破產法第11章」？

所謂「美式破產」，是以「重組」為根本目的，來拯救企業，使企業擺脫無力償債的困境，重新恢復生機和活力，而不是勒令出售資產、做好遣散等傳統「關門式破產」。法例要求企業將憑藉未來收益支付部分或全部債務，而不是通過出售財產來支付。

為此，法例規定了一系列支持破產公司的條款，以增加其持續經營的可能性。債權人收回資金的努力會被中止，企業將停止支付本金和利息，直到重組計劃付諸實施。在破產法庭批准後，企業可以得到新的貸款，並給予貸款者最高的優先權，這種貸款給予了企業新的資金來源。

【讓小型內銀合併重組】

除了「美式破產」，為了應對未來擴大開放後的挑戰及解決自身問題，外國傳媒引述消息指，中國金融監管當局正考慮推出一攬子方案，以進一步深化中小銀行改革，防範及化解金融風險。

消息人士表示，對於總資產在1,000億元人民幣以下、有潛在風險的小型銀行，中國考慮鼓勵其合併重組。此外，地方政府要承擔屬地問題金融機構處置的主要責任；如有需要，中國人民銀行(即中國央行)將提供必要的流動性支持。

報道指出，國務院金融穩定發展委員會最新召開的第9次會議上指出，要深化中小銀行改革，健全適應中小銀行特點的公司治理結構和風險內控體系；要重點支持中小銀行多渠道補充資本，優化資本結構，增強服務實體經濟和抵禦風險的能力。

消息人士又稱，問題金融機構的老股東要承擔風險損失吸收的重要責任，考慮要求老股東購買「永續債」以補充銀行資本，或者以市場化的方式退出。方案仍在討論中，尚未最終確定。

數據顯示，中國總資產在1,000億元人民幣以下的小型銀行超過3,000家，大部分為農村金融機構；據中國銀保監會最新數據，截至第2季底，農村金融機構總資產規模達36.5萬億元人民幣，在中國銀行業金融機構中佔比約13%。

●為何要急救小型銀行？

事緣11月1日有報道指，中國河南一家農商行因負面傳言而發生擠提，反映出包商銀行和錦州銀行的風險事件發生後，金融機構面臨信任危機，尤以小機構為甚。然而，小型銀行對整體金融機構資產的佔比不算小，故需求正視！(本文附圖)

報道指出，河南省洛陽市伊川農村商業銀行在10月底發生部分儲戶集中提款事件，起源是網絡傳播其「快破產」的傳言。這是包括包商銀行被政府接管、錦州銀行和恒豐銀行在風險暴露後，獲戰略投資者入股在內，今年中國銀行業廣受關注的第4宗風險事件。

事實上，據中國銀保監會公布的最新數據顯示，截至今年第2季底，城商行和農商行管理的資產規模相當，這類中小銀行佔銀行業金融機構的資產規模比重約26%。(本文附圖)

中誠信7月發布的跟蹤評級報告顯示，伊川農商行的不良貸款餘額和不良貸款率已連續3年上升，並因此將其主體信用評級從AA-下調至A+。

上述擠兌事件發生後，當地政府機構迅速介入，河南省農信社據報道，已調撥300億元人民幣流動性支持，還有數十億元人民幣來自當地人民銀行和農商行的資金支持。中國央行和銀保監會的當地分支機構也進行聲援，稱該行經營正常，資金充裕，足額繳納了準備金，支付能力充足，且參加了存款保險，希望存款人能理性對待。

【中美不再「反枱」數周內簽協議】

無論是「美式破產」，抑或推動小型銀行合併，都是穩經濟舉措，同時意味着為落實中美貿易協議而作準備。

中國商務部發言人高峰周四(7日)表示，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅。第一階段取消多少關稅，可以由第一階段協議內容決定，但未予詳述。他說，中美雙方過去兩周舉行了建設性談判。這份協議勢將於未來幾周內簽署。

高峰認為，雙方按協議取消加徵的關稅，有利於穩定市場預期，有利於中美兩國經濟和世界經濟，有利於生產者也有利於消費者。

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