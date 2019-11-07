歐盟警告：區內經濟恐差到2021年 惡果陸續浮現
2019年11月07日 19:08
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(美聯社圖片)
美國財經媒體彭博報道，在全球貿易緊張局勢和政策不確定背景下，歐盟委員會下調了歐元區的經濟增長和通脹展望，並警告歐元區的經濟韌力不會永久持續下去。
歐盟預計，一直到2021年，歐元區的經濟增長勢頭都會保持低迷，屆時經濟增速料1.2%，通脹預測為1.3%，仍遠低於歐洲央行略低於2%的中期目標。同時警告，包括英國可能「硬脫歐」在內的各種風險仍然「是絕對的不利因素」。
歐盟首席經濟學家Marco Buti表示，除了區內經濟衝擊和政策不確定之外，全球需求放緩和貿易疲弱，也對歐洲經濟構成嚴重衝擊，目前的經濟韌力不可能永久持續下去，一些最初好像沒有受到影響的成員國，其經濟也會放緩。
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