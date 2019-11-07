老行尊揭秘...證券行內一段40年恩怨

香港證券業協會周四(7日)晚慶祝成立40周年，「股壇老行尊」張天生大爆當年協會成立時鮮為人知嘅秘聞！

話說當年「四會年代」，由已故「股壇教父」李福兆領導嘅「遠東會」為咗爭取更大市場份額，想同「香港會」合併，但消息卻傳到張天生耳中，佢馬上告知「金銀會」，後更通知傳媒，結果合併單嘢「見光死」！

之後，「金銀會」提出可以越會買賣，即係兩個會可在市場睇到對方行情。當時就有意見認為，應成立一個聯誼會方便行家溝通，張天生於是聯絡「四會」代表，證券經紀業協會(即證券業協會前稱)就係咁於1978年註冊。

點知，後來「金銀會」為咗鞏固地位，又研究與「香港會」合併。由於場地容納問題，張天生要求開大會議決，結果成功反對「金銀會」搬遷，合併嘅事就此告吹。籌備證券業協會一事更因為咁停頓落嚟，差啲仲胎死腹中。要到1979年，張天生先再次召集「四會」代表成立協會。

轉眼界已40年，呢啲恩恩怨怨早已過去，張天生只希望協會「百尺竿頭、更進一步」！

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