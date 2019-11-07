會計師公會調查：會員平均月薪7萬　近半想轉工　

香港會計師公會公布，對會員進行的一項就業調查發現，36%回覆會員正從事非傳統會計工作，而僱主則表示，在徵才、留才方面遇到挑戰。就人才流動而言，調查中分別有45%會員及64%學生，打算在未來12個月轉職(晉升或職能轉變)或轉工。

在調查回覆者中，工作經驗不足一年的學生，平均起薪為每月17,500港元。會員的平均月薪為70,000港元，而剛獲會計師資歷(即考獲後累積一年或以下經驗)的會員賺取的月薪平均為35,000港元。學生的平均月薪則為23,000港元。

調查亦顯示，會員及學生享有不俗的花紅收入，會員獲發的花紅中位數為1至2個月，而學生則多達1個月。

是次年度就業調查分為兩部分，於2018年11月至12月期間進行，回覆者共2,612人；而專業資格課程(QP)學生調查則於2018年12月至2019年1月期間進行，共1,302人回覆。各職級的會員及學生不約而同認為，提升「軟技能」十分重要，當中以解難能力和分析技巧於會計師在日常工作最為關鍵，並要應用會計專業知識幫助公司及客戶處理事宜。

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