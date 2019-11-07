涉內幕交易　港視前高層被判監禁及罰款

東區裁判法院就證監會提出的檢控，裁定姚家倫就香港電視網絡有限公司的股份進行內幕交易罪名成立，周四(7日)判處其監禁兩個半月。姚亦被飭令支付165,000元罰款及147,560元的證監會調查費用。

案情指，姚以港視高級規管事務經理的身分，參與該公司收購流動電視牌照期間，曾於2013年12月19日及20日購入101,000股港視股份。

姚其後在港視於2013年12月20日公布收購流動電視牌照後，沽出所有港視股份，並獲利163,810元。

證監會法規執行部執行董事魏建新表示，任何人都不應以不誠實的手法，利用其獲寄予信任的職位來謀取私利。任何身居該等職位的人，如刻意使用保密資料從內幕交易賺取利潤，更應罪加一等。

他又指，證監會若發現任何人有上述濫用信任的情況，將毫不猶豫地展開刑事法律程序，以儆效尤。

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