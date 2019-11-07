【前景暗淡】國泰管理層變動 老臣子辭任公司秘書
2019年11月07日 19:57
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國泰航空(00293)公布，傅溢鴻辭任公司秘書，自2020年1月15日起生效，周冠英獲委任為公司秘書，自2020年1月15日起生效。
傅溢鴻已確認，並不知悉任何有關其辭任而須知會公司股東的事宜，並確認其呈辭乃因其決定尋求個人發展，並不知悉與董事局有任何意見分歧。他於1988年加入太古集團，並於2006年1月1日獲委任為公司秘書。
周冠英為合資格於香港以及英格蘭及威爾斯執業的律師，並為持有紐約律師執業資格的律師。他於2019年7月1日加入公司擔任集團總法律顧問，之前為達維律師事務所合夥人。
國泰管理層近月「大地震」，9月公布，史樂山辭任董事局主席及常務董事，8月則公布，何杲辭任行政總裁，以及盧家培辭任顧客及商務總裁。
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