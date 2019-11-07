英倫銀行幣策不變　降經濟增長預測

英倫銀行周四議息會議上，貨幣政策委員會(MPC)成員以七票贊成對兩票反對，通過維持基準利率0.75厘及量寬規模4,350億英鎊不變，當中，兩名意外提出反對的官員要求減息。當局稱如果環球經濟未能恢復，或英國脫歐不明朗加深，可能需進一步採取貨幣政策。

英倫銀行同時發表季度貨幣政策報告，基於市場預期未來3年減息1次，該行把英國明年經濟增長預測調低0.1個百分點至1.2%，勢是2009年以來最差，2021年增長預測亦由原來2.3%削至1.8%。此外，當局預期短期通脹轉弱，並料通脹直到2021年底前仍低於目標水平。

議息結果公布後，英鎊匯價受壓，低見1.2818美元，挫0.29%。

－－－－－－