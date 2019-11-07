【零售浩劫】彌明生活百貨上季盈利跌六成

單計7至9月的第3季，盈利250萬元，按年大減64%。

集團為多品牌零售商，在香港以「MI MING MART」(彌明生活百貨)品牌經營10間零售店，出售種類多樣的美容及健康產品，主要可分類為護膚品、化妝品，以及食品及保健產品。

集團表示，鑒於中美貿易戰對中港兩地經濟造成的影響存在不確定性，導致目前香港整體零售市況因消費者普遍抱持較審慎的消費態度而面對挑戰，以及近月香港多個主要購物區發生大規模示威，令該區的客流量受到影響，董事將會密切留意香港零售市場環境，確保業務以審慎及具成本效益的方式進行擴充。

－－－－－－