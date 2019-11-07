想預知前景？由今天起 每周四也要留意這數據

外國傳媒報道，美國將於香港時間周四(7日)晚上9時30分公布一個被市場忽略的數據，就是每周新申請失業救濟金人數，為每周四公布。只要數字突然上升，並有向上趨勢，就需要提防美國經濟開始滑落，股市也近見頂了。

目前市場預期，上周新申請失業救濟金人數為21.5萬人，較再對上一周的21.8萬人有所減少。自2018年以來，該數字一直在25萬人以下。

Bleakley Advisory Group首席投資官Peter Boockvar稱，由於過去3至6個月，美國職位增長相比過去12個月放緩，反映新增職位似有見頂之勢，故投資者更需要關注新申請失業救濟金人數，因這會早於失業率反映裁員情況。只要數據不尋常地上升，就要警惕。

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