三星傳棄指紋解鎖　台供應商股價急挫8.6%

外國傳媒報道，三星電子(Samsung)早前兩款旗艦手機Galaxy S10、Note10系列

出現指紋解鎖的安全問題，雖然已經透過更新軟件解決，但卻引發該公司研究在未來的旗艦手機捨棄指紋辨識方案，改以類似iPhone的3D臉部辨識解鎖。

消息令三星的指紋辨識技術及組件主要供應商台灣神盾大受打擊，周四(7日)股價重挫8.6%。

分析指，市場上的中階手機仍會大量應用指紋辨識作為解鎖方案，大前提是沒有再出現重大破綻。神盾已成功接下三星中階機種A90的光學指紋辨識訂單，並於8月起就開始出貨。

另外，消息指，三星若要全面更改旗艦手機的解鎖方案，最快也只趕及應用在明年下半年推出的Galaxy Note11系列內。

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