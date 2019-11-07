躋身獨角獸唔值得高興？10億美元高管有呢番見解

初創企業如獲得10億美元估值進身獨角獸之列，會被視最作邁向成功的象徵，然而有獨角獸高管稱，不要為成為獨角獸而歡呼，初創公司籌集資金不一定要視為好事。

外國媒體報道，初創企業Branch的聯合創辦人兼戰略和市場開發主管Mada Seghete表示，儘管獲得資金是初創企業的「必要」步驟，以推動公司發展，但這是以犧牲團隊所有權為代價的，這不一定值得慶祝。

Branch總部位於美國加州，是一個深度鏈接和移動廣告歸因平台。迄今為止，該公司已籌集了1.13億美元的資金，並得到了Android創始人安迪·魯賓（Andy Rubin）的Playground Ventures的支持。

去年，Branch獲得了10億美元的估值，使其躋身獨角獸公司行列。Seghete稱，初創企業應避免為成為入獨角獸而歡呼，應該專注於實現諸如增加收入或與客戶取得成功之類的目標。

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