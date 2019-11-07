樓價UPDATES：二手仍趨旺 減少少即沽出

買家入市態度轉趨積極，部分單位只輕微減價即獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●市區細價物業不乏買家青睞，北角百佳閣低層B室兩房戶，實用面積342方呎，向北面享樓景。單位原叫價600萬元，累減25萬元，以575萬元售出，實用呎價16,813元，單位逾6年升值65%。

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九龍區

●樓市氣氛轉好，紅磡區屋苑頻錄交投。黃埔花園2期16座中層E室兩房戶，向東南享內園景，實用面積466方呎，獲買家以835萬元購入，實用呎價17,918元，單位逾4年升值約42%。

●紅磡環海．東岸本月暫錄3宗租賃成交個案，屋苑現時有18個租盤，叫價由1.3萬元起。項目1B座低層C室，實用面積約219方呎，以開放式間隔，外望開揚樓景。單位於今年10月起放租，業主原開價1.25萬元，經議價後減價1,500元，以1.1萬元租出，實用呎租約50.2元。

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新界區

●馬鞍山中心4座中層G室兩房戶，實用面積381方呎，原叫價650萬元，微減10萬元，即獲買家以640萬元承接，實用呎價16,798元。據了解，原業主於2014年8月購入上址，當時作價408萬元，持貨5年多帳面獲利232萬元。

●粉嶺牽晴間8座中層H室，實用面積385方呎，屬兩房間隔，座向西南望園景。單位放盤3星期，開價570萬元，減價10萬元，以560萬元獲上車客承接，實用呎價14,545元。上址為原業主於2014年9月以313.8萬元購入，期內升值78%。

●火炭銀禧花園8座中層C室，實用面積510方呎，為兩房設計，成交價748萬元，實用呎價14,667元。原業主則於2011年以368萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位獲利380萬元，單位升值約103%。

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