億元六合彩唔中好傷心？話你知僅1%人懂的發達秘方

頭奬高達1.4億港元的六合彩開咗喇！吓，中得兩個半字，連廿蚊都收唔返？甚或就算中獎，都會口多多講句中多一、兩個字就好喇...不過，外國早有深入研究，真的不要指望有日中億元六合彩，原因如下：

【因錢而爭拗】

外國有明確調查顯示，一個人如果中咗巨獎，離婚機會高於正常4倍有多；家人亦可能因分錢而有爭拗。

【朋友會更少】

你估中咗巨獎個個替你高興？外國有個中咗巨獎嘅人親自講過：「以為中獎後可以保持原有的朋友及做原有嘅嘢，原來唔得。」

【可能更抑鬱】

外國著名心理學家、哈佛大學教授、經常發表「我們為何不快樂」演講的Dan Gilbert表示，中巨獎的人在一年後不會再快樂。點解？因為當一個人中咗巨獎，佢之後「一定」會覺得自己係天生幸運者，於是未來稍不如意，會更容易埋怨「個天」。

【更沉迷賭博】

正如上文提到中巨獎嘅人會很自然覺得自己係幸運者，於是更容易沉迷賭博，尤其炒股賭錢。外國就有曾中巨獎嘅人最後竟然變為囚犯，甚至因巨額獎金花清光兼負重債而自殺身亡。

【破產機會增】

有研究顯示，65%曾中巨獎嘅人最終破產。好易理解啫，咁多錢喺手，兼且冇經過流汗換返嚟，自自然然變成「大花筒」亂用錢...

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【揭密！全球僅1%人懂的發達秘方】

明白很多人都想早些退休印印腳，更希望發個橫財夢，立即享受生活！不過，須知道成功從來都沒有捷徑，如果「基本功」打得不好，突然天降橫財也是枉然的。以下是綜合各媒體寫下的「發達秘方」，相傳僅1%人能真正看透，不妨參考一下，或許對你的致富夢想帶來啟發：

【秘方一：「複利息」的奇妙！】

以下有兩個選擇，你會揀哪一個？

一、恭喜你！你中了億元六合彩，一次過給你過億奬金！

二、你加入了一個組織，今天先給你1元，接下來連續30天，每天都給你前一天2倍的錢！

答案：

相信很多人會選「一」，大拿拿成億喎，當然囉咗先啦！不過，原來選「二」的結果是總數「21.47億元」。

對，很多人也期望一夜暴富，最好中六合彩頭奬，翌日立即辭工！不過，真正的致富之道是哪怕「1元」起步，只要每天努力多一點，最後總會有意想不到的奇迹。

【秘方二：無論你每月賺多少，記得分5份！】

一、生活費

二、用來交值得交的朋友，堅持一年，「朋友圈」就會為你產生價值

三、給父母、愛人送一份禮物

四、用來投資自己，每個月買一本好書讀或上課

五、用來投資，例如月供有價值的股票或供樓

很多人說，光是生活費已佔了超過一半！但緊記其餘4項，也要盡量做到一些吧！

【秘方三：成就未來的不是錢，而是你的心態！】

舉個例子：現在你是建築工人，有人問你正在做甚麼？

你煩躁地說：「砌緊牆，見唔到咩？」

可惜，10年後你仍在砌牆。

如果你笑着說：「我們正在學習起樓。」

10年後，你成為了工程師。

如果你充滿理想地說：「我們正在學習建新城市。」

10年後，你成為了老闆！

人生的起點可以是相同，但終點絕對可以不一樣！以上的例子很膚淺？話你知很多人回望10年前的自己，都會想到後悔的地方！怎樣會不後悔？一定要調整心態！夢想大一點、性格樂觀一點吧！

【秘方四：遇到好的投資項目，就放膽吧！】

又有一個例子，有一個價值月薪1萬元的人，你作為老闆，只給他9,000元，就為了省下這1千元，結果一有更好的機會，這人就走了。相反，如果你爽手地給他月薪1.5萬元，他立即拿出兩倍的能耐為你「賣命」。

很多人一生中總有改變命運的機會，但結果呢？機會來臨時，總畏首畏尾。冇錯，世上總沒有不勞而獲，但總要放膽一試。就算真的受了挫敗，得到的經驗是無價的，總會為你下一次成功而鋪路。

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